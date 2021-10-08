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تردد القناة الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش لمواجهة منتخب ليبيا اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى لقاء قوي بين المنتخبين على ستاد برج العرب.

وتقام مباراة منتخب مصر الأول أمام منتخب ليبيا على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس فى لقاء قوي بين الفريقين ومنتظر.

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر ضد ليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022
تردد قناة أون تايم سبورتس 11861 ، 27500 وسيذاع عليها مباراة منتخب مصر أمام منتخب ليبيا على ستاد برج العرب بالإسكندرية حصريًا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية.

ويرغب منتخب مصر فى الفوز بالثلاث نقاط من أجل صدارة المجموعة السادسة فى تصفيات كأس العالم.

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