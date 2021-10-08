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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد آنجيه في الدوري الفرنسي

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 03:29 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
يستضيف ستاد بارك دي برينس مباراة هامة وقوية تجمع بين فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيرة آنجية ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الفرنسي الممتاز.

ويلتقي بي إس جي مع نظيره آنجية يوم الجمعة المقبلة الموافق 15 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الفرنسي وذلك برصيد 24 نقطة، بينما يحتل آنجية المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

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