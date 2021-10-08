يواجه منتخب مصر الأول تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.





وتقام مباراة منتخب مصر الأول أمام منتخب ليبيا على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس فى لقاء قوي بين المنتخبين.





تعرف على معلق مباراة مصر ضد ليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022





يقوم مدحت شلبي بالتعليق على مباراة منتخب مصر أمام ليبيا على القناة الصوتية الأولي ومحمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية.



