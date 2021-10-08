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موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة بالجولة التاسعة بالدوري الإسباني

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:03 ص
بوابة الفجر
هايدي يسري
يواجه فريق إتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل الموافق‬، فريق غرناطة على ملعب لوس كارمينيس، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الأسباني.

وسيذاع اللقاء مباشر على قنوات بي آن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي.
موعد المباراة.

ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة:
الثانية عصرًا بتوقيت القاهرة
الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية
الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات.

يذكر أن فريق أتلتيكو يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 17 نقطة، بينما يكون فريق غرناطة في قاع الدوري المركز التاسع عشر برصيد ثلاث نقاط فقط.

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