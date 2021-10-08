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موسمياني يستقر على استعباد نجم الفريق من مواجهة بطل النيجر

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:19 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
استقر بيستو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد أحد نجوم الفريق خلال مواجهة بطل النيجر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح حسين الشحات راحة من مواجهة بطل النيجر المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة، أن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجها إلى النيجر، وأنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

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