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موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 04:39 ص
بوابة الفجر
هايدي يسري
يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على فريق واتفورد ، يوم السبت المقبل 16‪-‬10، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.

ستنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة:
الواحدة والنصف ضهرًا بتوقيت مصر
الثانية والنصف ضهرًا بتوقيت السعودية
الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

وسيذاع اللقاء مباشر على قنوات بي آن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي.

ترتيب الفريقين بالدوري.
يدخل الريدز اللقاء وهم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يكون فريق واتفورد في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط .

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول..
من المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب مدرب الريدز بطريقة 4‪-‬3‪-‬3 ، ويكون التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمي: أليسون
في خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد
في خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون
في خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

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