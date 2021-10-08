موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام بطل النيجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة بطل النيجر، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.





حذر طبيب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى من التعجل فى مشاركة الجنوب إفريقي بيرسى تاو فى مباراة الحرس الوطنى المقررة 16 أكتوبر الجارى فى ذهاب دورى الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.





ويأتي ذلك خوفا من حدوث إنتكاسة للاعب ونصح الطبيب بالتمهل فى مسألة مشاركة اللاعب لحين تماثلة تماما للشفاء من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الضامة.





ومن المقرر أن تسافر بعثة فريق الأهلي إلى النيجر يوم 14أكتوبر قبل 48 ساعة من مواجهة الحرس الوطني.



