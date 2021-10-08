محمد هاني مستاء في الأهلي

أعرب محمد هاني نجم الأهلي عن استياؤه من عدم المشاركة في المباريات وطلب تحديد موقفه بعد أن عانى من كثرة الغيابات.





وشدد محمد هاني أثناء جلسته مع سامي قمصان المدرب المساعد للقلعة الحمراء على ضرورة عودته إلى المشاركة خاصة في ظل التزامه بالتعليمات وتنفيذه للتدريبات بطريقة جيدة ووعده قمصان بعرض طلبه على موسيماني المدير الفني للأهلي باعتباره صاحب القرار الأول والأخير في مسالة مشاركة اللاعبين .





وعلى جانب آخر، ينتظم محمد شريف نجم الفريق في التدريبات الجماعية غدا الجمعة بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني له.





وحصل محمد شريف على راحة عقب خروجه من قائمة المنتخب الوطني الذي يخوض مبارتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.





ويواصل الأهلي مرانه على ملعب التتش والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة وذلك ضمن تجهيزات الفريق لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر والمقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر الحالي في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن بعثة الأهلي ستسافر إلى النيجر يوم 14 أكتوبر الحالي قبل 48 ساعة من مواجهة الحرس الوطني واستقر الجهاز الفني حتى الآن بالاكتفاء بالتدريبات اليومية نظرا للغيابات الكثيرة في صفوفه بعد انضمام أكثر من لاعب إلى صفوف المنتخب الوطني الذي يخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.



