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جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة القادمة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة الثامنة من عمر البطولة.

يجلس نابولي على عرش صدارة جدول الكالتشيو بالعلامة الكاملة، وميلان يلاحقه.

ويتقدم يوفنتوس في الترتيب بعد الفرز على تورينو بنتيجة (1-0)، وروما حقق فوزًا على إمبولي بنتيجة (2-0).

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم كالآتي:-
1 نابولي، 21 نقطة.
2 ميلان، 19 نقطة.
3 إنتر ميلان، 17 نقطة.
4 روما، 15 نقطة.
5 فيورنتينا، 12 نقطة.
6 لاتسيو، 11 نقطة.
7 يوفنتوس، 11 نقطة.
8 أتالانتا، 11 نقطة.
9 بولونيا، 11 نقطة.
10 إمبولي، 9 نقاط.
11 تورينو، 8 نقاط.
12 هيلاس فيرونا، 8 نقاط.
13 أودينيزي، 8 نقاط.
14 ساسولو، 7 نقاط.
15 سامبدوريا، 6 نقاط.
16 جنوى، 5 نقاط.
17 فينيزيا، 5 نقاط.
18 ساليرنيتانا، 4 نقاط.
19 سبيزيا، 4 نقاط.
20 كالياري، 3 نقاط.

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