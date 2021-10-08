بعد غلق باب الميركاتو.. تعرف على صفقات بيراميدز

نجح مجلس إدارة نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي في إبرام عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وتم فتح باب القيد للأندية لقيد الصفقات الجديدة حتى مساء أمس الموافق 7 أكتوبر الجاري، وطالب مسئولو اتحاد الكرة من أندية الدوري الممتاز بسرعة سداد المديونيات المالية المتأخرة خلال الساعات المقبلة وذلك للسماح لهم بقيد الصفقات الجديدة.





وتعاقد بيراميدز مع كلا من " وليد الكرتي لاعب الوداد الرياضي المغربي لمدة ثلاث مواسم، ومحمود صابر لاعب النجوم لمدة 5 مواسم، وحسين السيد الظهير الأيسر لنادي طلائع الجيش لمدة 4 مواسم.





كما أتم مسئولى السماوي تعاقدوا مع هشام محمد لاعب مصر المقاصة السابق لمدة موسمين، وعبد الله مجدي لاعب خط وسط مصر المقاصة حتى 2026، وانضم فخر الدين بن يوسف إلى كتيبة السماوي قادماً من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.



