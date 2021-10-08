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جدول الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة القادمة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:40 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة التاسعة من عمر البطولة.

ويجلس ريال مدريد على عرش صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الوصيف.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1 – ريال مدريد – 17 نقطة
2 – أتلتيكو مدريد – 17 نقطة
3– ريال سوسيداد – 16 نقطة
4 – إشبيلية – 14 نقطة
5 – أوساسونا – 14 نقطة
6 – رايو فاييكانو – 13 نقطة
7- أتلتيك بيلباو – 13 نقطة
8 – فالنسيا – 12 نقطة
برشلونة – 12 نقطة– 9
10 – ريال بيتيس – 12 نقطة
11 – ريال مايوركا – 11 نقطة
12– فياريال – 8 نقاط
13 – سيلتا فيجو – 7 نقاط
14 – قادش – 7 نقاط
15 – إسبانيول – 6 نقاط
16 – إلتشي – 6 نقاط
17 – ليفانتي – 4 نقاط
18– غرناطة – 3 نقاط
19 – ديبورتيفو ألأفيس – 3 نقاط
20 – خيتافي – لا يوجد نقاط

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