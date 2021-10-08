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موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
كشف مسؤولو رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، عن موعد انطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل دقيق موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد وكذلك موعد نهايته وموعد إجراء قرعة البطولة.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة على أن بطولة الدوري للموسم الجديد 2021/2022 ستنطلق يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري بينما سيتم ختام المسابقة في 31 أغسطس 2022.

وكشف دياب عن أن قرعة بطولة الدوري الممتاز ستقام يوم 12 من الشهر الجاري يوم الثلاثاء المقبل، ولن تكون موجهة بحيث يلتقي أي فريقين في المسابقة في أي وقت دون توجيه لأي موعد أو مواجهات محددة مسبقاً قبل القرعة.

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