Advertisements

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة القادمة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:23 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة الثامنة من عمر البطولة.

ويجلس تشيلسي على عرش جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب الوصافة فريق ليفربول.

وشهدت الجولة الماضية سلسة جديدًا من الخسائر لـ مانشستر يونايتد بتعادله مع إيفرتون بهدف لمثله، بينما تعادل آرسنال سلبيًا مع برايتون.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1 تشيلسي، 16 نقطة.
2 ليفربول، 15 نقطة.
3 مانشستر سيتي، 14 نقطة.
4 مانشستر يونايتد، 14 نقطة.
5 إيفرتون، 14 نقطة.
6 برايتون، 14 نقطة.
7 برينتفورد، 12 نقطة.
8 توتنهام، 12 نقطة.
9 وست هام، 11 نقطة.
10 أستون فيلا، 10 نقاط.
11 آرسنال، 10 نقاط.
12 ولفرهامبتون، 9 نقاط.
13 ليستر سيتي، 8 نقاط.
14 كريستال بالاس، 7 نقاط.
15 واتفورد، 7 نقاط.
16 ليدز يونايتد، 6 نقاط.
17 ساوثهامبتون، 4 نقاط.
18 بيرنلي، 3 نقاط.
19 نيوكاسل يونايتد، 3 نقاط.
20 نورويتش سيتي، نقطة واحدة.

أخبار تهمك

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ يوم

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات أزمة أجايي والأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 17 ساعة

موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

12:26 ص

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

10:33 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

03:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements