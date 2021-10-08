آخر تطورات أزمة أجايي والأهلي

كشف أحد المصادر في جهاز كرة القدم في الأهلي عن جميع الاحتمالات الواردة في ملف نجم هجوم الفريق النيجيري جونيور أجايي.





وأفاد المصدر بأنهم ينتظرون موافقة أجايي على الرحيل بالتراضي إذ عرضوا عليه نصف قيمة عقده عن الموسم المتبقي.





ولفت المصدر أنهم لا يخشون من تحرك جونيور أجايي وقيامه بتقديم شكوى ضد الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ولم يستفسروا من النجم النيجيري عن تحركه في هذا الملف من عدمه.





وأكد المصدر أنهم بحاولون إقناع أجايي في الوقت الحالي بالموافقة على العروض المحلية المقدمة للتعاقد معه باستثناء الانتقال إلى بيراميدز وأن الأفضل له هو رحيله بدلاً من البقاء في قائمة الانتظار بدون المشاركة في المباريات.





وأوضح المصدر أن الأهلي يمتلك قائمة مكتملة من الأجانب بوجود كلا من بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وبدر بانون وعلي معلول وأليو ديانج.



