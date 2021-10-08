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بعد معرفته بمنعه من القيد.. الزمالك يجدد عقد نجم الفريق

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
جدد مسؤولو نادي الزمالك تعاقدهم مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض لمدة موسم جديد بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المنقضي.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن أيمن حفني نجم الزمالك وقع على عقود التجديد للقلعة البيضاء قبل انتظام الفريق في معسكر برج العرب الأخير، مضيفا أن حفني وقع على بياض للزمالك في ظل رغبته في نهاية مسيرته مع كرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكان الزمالك قام بقيد اللاعب من قبل في القائمة الأفريقية للفريق بناء على قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا مع نظيره الاتحاد الليبي اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

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