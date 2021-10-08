Advertisements

لوتارو مارتينيز يقترب من تجديد عقده مع إنتر ميلان

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
ذكرت وسائل إعلام إيطالية آخر التطورات المتعلقة بملف تجديد عقد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان الإيطالي.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن لاوتارو البالغ من العمر 24 عامًا يرتبط بعقد مع إنتر ميلان حتى صيف 2023 إلا أنه هناك إصرار من جانب النيرازوري على الاستمرار عليه لفترة طويلة خاصة بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي.

وأكد فابريزو رومانو أن لوتارو مارتينيز سيوقع على تجديد عقده مع إنترميلان في غضون أسابيع قليلة.

وأوضح فابريزو رومانو أنه تم التوصل لاتفاق في سبتمبر الماضي يقضي بتوقيع عقود جديدة حتى 2026 مع زيادة الراتب.

وألمح فابريزو رومانو أن لاوتارو يتقاضى حاليًا راتبًا سنويًا يبلغ قدره 2.5 مليون يورو.

وأفاد فابريزو رومانو أن اسم لاوتارو ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى أكثر من نادي على رأسهم برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وآرسنال الإنجليزي.

أخبار تهمك

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

آخر تطورات أزمة أجايي والأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

12:26 ص

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

10:33 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

03:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements