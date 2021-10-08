اليوم.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلادها

تحتفل النجمة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها اليوم الجمعة، حيث أنها من مواليد 8 أكتوبر.





بدأت مشوارها الفنى منذ عام 2000 بظهورها مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوم غنائى مشترك لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"





كما أنتج محروس، لها أيضًا أغنية "آه يا ليل" وهى أول أغانيها، وحققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003





ودخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل".





وتزوجت شيرين عبد الوهاب، من حسام حبيب فى 8 إبريل 2018، ومنذ وقت زواجهما حتى الآن