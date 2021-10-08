أميرة عبيد: الهدنة في العلاقة العاطفية قرار انتحاري

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن الهدنة هي فاصل قصير يحتاجه الإنسان من وقت لآخر من أجل الاستمرار سواء عمله أو دراسته لكن في الحب أو العلاقة العاطفية هنا لازم الكلام يقف ونفكر قبل ما نقول صح ولا غلط .





وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، الهدنة نعمة كبيرة كلنا بنحتاجها في كل شي إلا الحب ... الهدنة في الحب نقمة وليست نعمة ، لما بناخد فاصل في الشغل بنرجع بنشاط عالي ... ولما بناخد هدنة في المشاكل والخلافات ،الصعب بيعدي والنار بتنطفي .





وتابعت أميرة عبيد، لما بناخد هدنة من التفكير بنعرف ننام نوم عميق لكن في سؤال مهم لازم نفكر فيه هل الهدنة في الحب بتصحي المشاعر ولا بتقتلها ؟ عارفين بيحصل إيه لما بتاخد هدنة لأو فاصل في الحب ، بنقدر نعيش من غير الطرف التاني بنعرف نتحكم في احساسنا ومشاعرنا وبنعرف نعمل استوب علي اللهفة والحنين وهنا بينتحر الحب".