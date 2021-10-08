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أميرة عبيد لـ المتزوجين: الهدنة نعمة كبيرة إلا في الحب نقمة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:57 ص
أميرة عبيد
أميرة عبيد
وجهت الإعلامية أميرة عبيد رسالة للمتزوجين، قائلة: " الهدنة تنفع لكل حاجة في الدنيا إلا في الحب الحب محتاج حب مش هدنة".

وأضافت عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، لما بناخد هدنة من التفكير بنعرف ننام نوم عميق لكن في سؤال مهم لازم نفكر فيه هل الهدنة في الحب بتصحي المشاعر ولا بتقتلها ؟  عارفين بيحصل إيه لما بتاخد هدنة لأو فاصل في الحب ، بنقدر نعيش من غير الطرف التاني بنعرف نتحكم في احساسنا ومشاعرنا وبنعرف نعمل استوب علي اللهفة والحنين وهنا بينتحر الحب". 

وتابعت أميرة عبيد، الهدنة نعمة كبيرة كلنا بنحتاجها في كل شي إلا الحب ... الهدنة في الحب نقمة وليست نعمة ، لما بناخد فاصل في الشغل بنرجع بنشاط عالي  ... ولما بناخد هدنة في المشاكل والخلافات ،الصعب بيعدي والنار بتنطفي .

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