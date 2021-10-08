الهدنة في العلاقة العاطفية قرار صحيح أم خاطئ؟ استشاري نفسي يرد

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن قرار أحد الزجين بضرورة الحصول على هدنة من العلاقة العاطفية يرجع إلى العديد من الظروف والملابسات المحيطة بالأسرة أو بينهما فقد يكون قرار صح أو خاطئ على حسب المعطيات تأتي النتائج.





وأضاف فرويز خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، ابتعد الزجين على بعضهما قد يأتي بنتائج إيجابية بحيث إذا كانت العلاقة متوترة بينهما فتكون الهدنة بينهما أمر ضرورة من أجل استعادة بعد الأمور والرجوع إلى الخلف خطوة والتفكير في الأمر بشكل جيد.





وتابع استشاري الطب النفسي، قد تكون الهدنة في العلاقة العاطفية بين الزوجية أمر سلبي حينما يستطيع الطرفين أو أحد الاستغناء عن الآخر دون الحاجة إلى، ولكن يجب على الطرفين مراجعة أخطائهم ومعرفة مشاكل الطرف الآخر.