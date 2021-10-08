استشاري أسري: الهدنة في العلاقات العاطفية تبعد الطرفين عن بعضهما

قالت الدكتورة نادية جمال، الاستشاري الأسري، إنه لا مانع من أخد هدنة من المواقف الحياتية المختلفة، لنحصل على طاقة أكبر وتفكير أفضل، ولكن الهدنة في العلاقة العاطفية ليست صحيحة، لأنها تبعد الطرفين عن بعضهما.





وأضافت نادية جمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إذا ابتعد الطرفان عن بعضهما بدعوى الحصول على هدنة، فإن هذا الأمر سيبعدهما عن بعضهما، وذلك لأنها سيتذكران كل الأمور السلبية التي كانت بينهما فقط.





وتابعت، أن الهدنة بين الطرفين لا تهدأ من المشكلات القائمة، ويجب أن يكون لديهما القدرة على حل المشكلة مادامت بين الطرفين، موضحة: "يعني إيه أول ما يقابلهم مشكلة يهربوا وكل واحد ياخده جنب، وبالتالي مفيش حاجة اسمها هدنة، ومفيش علاقة في الدنيا من غير مشاكل".