استشاري نفسي: الطرف الثالث يدمر العلاقات الأسرية

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن دخول أي طرف ثالث في العلاقة الأسرية بين الزوجين قد يؤدي إلى إفسادها، مؤكدا على ضرورة إيجاد لغة مشتركة بيم الزوجين والوصول إلى حلول دون تدخل أي صديق أو أحد الأفراد من العائلتين.





وأضاف فرويز خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجب على الزوجين مراجعة أخطائهما دون تدخل أي طرف لافتا أن تمسك أحد الأطراف بوجهة نظره يفسد الحياة الزوجية.





وتابع استشاري الطب النفسي، قد تكون الهدنة في العلاقة العاطفية بين الزوجية أمر سلبي حينما يستطيع الطرفين أو أحد الاستغناء عن الآخر دون الحاجة إلى، ولكن يجب على الطرفين مراجعة أخطائهم ومعرفة مشاكل الطرف الآخر.