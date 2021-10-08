Advertisements

استشاري نفسي: الطرف الثالث يدمر العلاقات الأسرية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:01 ص
جمال فرويز
جمال فرويز
قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن دخول أي طرف ثالث في العلاقة الأسرية بين الزوجين قد يؤدي إلى إفسادها، مؤكدا على ضرورة إيجاد لغة مشتركة بيم الزوجين والوصول إلى حلول دون تدخل أي صديق أو أحد الأفراد من العائلتين.

وأضاف فرويز خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجب على الزوجين مراجعة أخطائهما دون تدخل أي طرف لافتا أن تمسك أحد الأطراف بوجهة نظره يفسد الحياة الزوجية.

وتابع استشاري الطب النفسي، قد تكون الهدنة في العلاقة العاطفية بين الزوجية أمر سلبي حينما يستطيع الطرفين أو أحد الاستغناء عن الآخر دون الحاجة إلى، ولكن يجب على الطرفين مراجعة أخطائهم ومعرفة مشاكل الطرف الآخر.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

منذ حوالي 10 ساعات

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ يوم

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ يوم

موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": تراجعنا عن ضم يوسف حسن لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - في آخر ساعات الميركاتو.. الأهلي يُعلن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات أزمة أجايي والأهلي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

12:26 ص

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

10:33 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

03:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements