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استشاري أسري: تدخل أطراف متعددة بين الزوجين لحل المشكلات يؤدي إلى كوارث

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
قالت الدكتورة نادية جمال، الاستشاري الأسري، إن طرفي العلاقة الزوجية أو المرتبطين بشكل عام، إذا قررا الحصول على هدنة من العلاقة بينهما في حال حدوث مشكلات، قد تؤدي إلى انتهاء العلاقة بينهما.

وأضافت جمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن قرار الحصول على هدنة بسبب وجود مشكلة قد يؤدي لدخول أطراف أخرى بينهما في المشكلة وبالتالي فإن المشكلة قد تزيد لأن الأطراف الخارجية قد تجدد الخلافات بينهما.

وتابعت، إنه لا مانع من أخد هدنة من المواقف الحياتية المختلفة، لنحصل على طاقة أكبر وتفكير أفضل، ولكن الهدنة في العلاقة العاطفية ليست صحيحة، لأنها تبعد الطرفين عن بعضهما، فإذا ابتعد الطرفان عن بعضهما بدعوى الحصول على هدنة، فإن هذا الأمر سيبعدهما عن بعضهما، وذلك لأنها سيتذكران كل الأمور السلبية التي كانت بينهما فقط.

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