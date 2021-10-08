أميرة عبيد توجه نصيحة للسيدات: "أوعي تخوني مهما كان جوزك خاين"

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن الخيانة في العصر الحالي أصبحت ظاهرة منتشرة بين مختلف الإعمار، لافتة أن بعض الدراسات أثبتت أن النساء أقل قابلية من الرجال للخيانة، كما أن المستوى الثقافي يلعب دور مهم في نسبة الخيانة.





وأضافت عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، الخيانة هي انتهاك للعهد وللحب .. مفيش أي مبرر أبداً للخيانة مهما حصل تقصير من الطرف الاخر !! الخاين بيخون نفسة بيخون أخلاقه بيخون ضميره بيخون ربنا.





وتابعت: "لكل ست أوعي تخوني مهما كان جوزك خاين ... خيانته ليكي لا تنقص من أنوثتك شيء بالعكس هو وحده اللي هيدفع التمن ولا تنسي عزيزتي المرأة بأنك جوهرة غالية نظيفة عزيزة لا يمتلكك غير الذي يقدر قيمتك.