خبير أسري: الرجال أكثر خيانة من النساء بنسبة 90%.. فيديو

قال المحامي محمد التهامي، والمتخصص في شؤون الأسرة، إن الرجال هم الأكثر اتجاها للخيانة الزوجية، وذلك بنسبة 90% تقريبا، وذلك لأن المجتمع لا يلومه، أو بسبب نشأته في بيئة ذكورية تدافع عن أخطائه.





وأضاف محمد التهامي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنه يوجد رجال يخونوا زوجاتهم رغم عدم وجود سلبيات كبيرة بها أو أنه لا ينقصها شيء، وذلك يندرج تحت بند "فراغة عين".





وتابع، أن هناك من يدافع عن تصرفات الرجل بشكل عام سواء خيانته أو أخطائه وغيرها، باعتبار أنه لا يتم محاسبته، مع العلم أنهما، أي الرجل والمرأة سواء أمام الله.