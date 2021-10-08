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خبيرة علاقات أسرية: المرأة أكثر قابلية على الخيانة من الرجل

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
قالت أمل مرسي المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إن المرأة في الآونة الأخيرة الأكثر قابلية على الخيانة من الرجل، لافتة أن أسباب خيانة المرأة يرجع بعضها إلى فارق العمر الكبير بين الزوجين مما يدفع الفتاة إلى الدخول في علاقة مع شاب يقاربها في العمر.

وأضافت مرسي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، حب المرأة للمال يدفعها إلى الزواج من رجل يكبرها في العمر ومن ثم بعد أن تنال الغرض تلجأ إلى البحث عن الحب والمشاعر مع أحد الشباب.

وتابعت والمتخصصة في شئون الأسرة، نزول المرأة من البيت بدون استئذان زوجها يعد أحد بداية أو مقومات الخيانة، مما يولد الشك في قلب الزوج، لافتا أن بعض الزوجات تعرض نفسها لأمور تدعو إلى الشك.

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