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هل خروج الزوجة من منزلها دون إذن رجلها يعتبر خيانة؟.. محامي يجيب

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
قال المحامي محمد التهامي، والمتخصص في شؤون الأسرة، إن خروج المرأة من المنزل دون معرفة زوجها لا يعد خيانة، وإنما قد يندرج تحت بند العصيان، موضحا أن الرجال هم الأكثر خيانة في المجتمع بنسبة تصل لـ90% تقريبا.

وأضاف التهامي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إنه يمكن للرجل والمرأة تحريك دعوى زنا أمام المحاكم المختصة بنص المادة رقم 237 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه في حال مفاجأة الزوج لزوجته وهي متلبسة بجريمة زنا، والعكس صحيح، يعاقب بعقوبة الجنحة، وهي الحبس من 24 ساعة لمدة 3 سنوات.

وتابع، أن العقوبة بالنسبة للزوجة تكون مدتها سنتين، أما بالنسبة للزوج فهي 6 أشهر.

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