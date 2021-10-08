خبيرة علاقات: نزول المرأة من البيت دون استئذان زوجها خيانة

قالت أمل مرسي المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إن نزول المرأة من البيت بدون استئذان زوجها يعد أحد بداية أو مقومات الخيانة، مما يولد الشك في قلب الزوج، لافتا أن بعض الزوجات تعرض نفسها لأمور تدعو إلى الشك.





وأضافت مرسي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، دردشة المرأة في زملائها في العمل لا يندرج تحت بند الخيانة لأن هناك عمل مشترك يربطهما فربما يكون الحديث في إطار العمل.





وتابعت والمتخصصة في شئون الأسرة، أن رسائل الدردشة على وسائل التواصل إذا ثبت أنها تحتوي على مواد أو أشياء إباحية تعد خيانة وتضع الزوج أو الزوجة تحت طائلة القانون.