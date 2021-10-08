خبيرة علاقات: فارق السن الكبير بين الزوجين يدفع المرأة للخيانة

قالت أمل مرسي المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إن أسباب خيانة المرأة يرجع بعضها إلى فارق العمر الكبير بين الزوجين مما يدفع الفتاة إلى الدخول في علاقة مع شاب يقاربها في العمر.





وأضافت أمل مرسي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، حب المرأة للمال يدفعها إلى الزواج من رجل يكبرها في العمر ومن ثم بعد أن تنال الغرض تلجأ إلى البحث عن الحب والمشاعر مع أحد الشباب.





وتابعت والمتخصصة في شئون الأسرة، إن نزول المرأة من البيت بدون استئذان زوجها يعد أحد بداية أو مقومات الخيانة، مما يولد الشك في قلب الزوج، لافتا أن بعض الزوجات تعرض نفسها لأمور تدعو إلى الشك.