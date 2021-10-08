خبير أسري: حديث الزوجة مع رجل غريب على "التواصل الاجتماعي" يعد خيانة

قال المحامي محمد التهامي، والمتخصص في شؤون الأسرة، إن الخيانة لها أنواع عديدة منها جسدية وفكرية وبصرية، كما أن حديث الزوجة مع رجل غريب على وسائل التواصل الاجتماعي يعد خيانة للزوج أيضا.





وأضاف التهامي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنه في حال كانت الخيانة على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل الكلام فقط، وليس الخيانة الجسدية، فجيب عليهما أن يجلسا سويا ويتناقشا في الأمر وأسبابه.





وتابع، أنه يجب سماع الزوجة الخائنة أولا، ومعرفة أسباب خيانتها ثم الحكم عليها أو على مصير العلاقة الزوجية، بعد معرفة الأمر الذي أدى بها إلى ذلك.





وأردف المحامي محمد التهامي، أن القانون أوضح أن رسائل الواتساب وفيسبوك وماسنجر ترتقي لمرتبة الخيانة، ويجوز التجريم والعقاب على هذه الرسائل.