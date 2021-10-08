هل يمكن أن تخون الزوجة بدافع الانتقام؟.. خبير يفجر مفاجأة

قال المحامي محمد التهامي، والمتخصص في شؤون الأسرة، إن هناك عدة دوافع لقيام المرأة بالخيانة الزوجية، ومن الممكن أن تخون الزوجة بدافع الانتقام من زوجها الذي قام بخيانتها.





وأضاف محمد التهامي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الخيانة لها أنواع عديدة منها جسدية وفكرية وبصرية، كما أن حديث الزوجة مع رجل غريب على وسائل التواصل الاجتماعي يعد خيانة للزوج أيضا، متابعا أنه في حال كانت الخيانة على مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل الكلام فقط، وليس الخيانة الجسدية، فجيب عليهما أن يجلسا سويا ويتناقشا في هذه المشكلة.





وتابع المتخصص في شؤون الأسرة، إن الرجال هم الأكثر اتجاها للخيانة الزوجية، وذلك بنسبة 90% تقريبا، لأن المجتمع لا يلومه، أو بسبب نشأته في بيئة ذكورية تدافع عنه.