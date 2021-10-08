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أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 8-10-2021 فى سوق العبور

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 08:46 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور، وجاءت اسعار الخضراوات اليوم في الأسواق على النحو التالي:


أسعار الخضروات اليوم 

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه ، بارتفاع 50 قرشا.

الكوسة بين 3 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

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