أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8-10-2021

أعلنت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة عند مستويات بين 31 إلى 34 جنيها للكيلو للمستهلك بحسب المنطقة، حيث سجلت الدواجن البيضاء 27-28 جنيها في المزرعة وسجل سعر المستهلك 31-34 جنيها للكيلو.





أسعار الدواجن اليوم





سجلت أسعار الدواجن البلدى بين 34-35 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 35-38 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وتراوحت أسعار البيض الأبيض بين 42-43 جنيها للكرتونة في المزرعة، والسعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.