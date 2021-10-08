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بالتفاصيل.. خطوات عملية التصويت في الانتخابات العراقية 2021

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
وكالات


تنطلق صباح اليوم الجمعة في العراق، عمليات التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية، وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، يوم الأحد القادم.

وللوقوف على تفاصيل يوم التصويت الخاص، والإجراءات التي اتخذتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قدمت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية" عدة توضيحات.

وأوضحت الغلاي أن "انتخابات التصويت الخاص ستجري الجمعة، حيث ستفتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحا، وتغلق في الساعة السادسة مساءا إلكترونيا، والتي ستشمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعددهم يبلغ مليونا و75 ألفا و727، وفتح لهم 595 مركز اقتراع بواقع 2584 محطة".

وسيشارك في التصويت الخاص، النازحون البالغ عددهم 120 ألفا و126، وذلك في 86 مركز اقتراع، بواقع 309 محطات، وتتابع الناطقة باسم المفوضية "سيشارك علاوة على ذلك، نزلاء السجون المحكومون بالسجن بأقل من 5 سنوات، والبالغ عددهم 671، وخصصت لهم 6 محطات انتخابية".

وتضيف الغلاي "كافة هذه المراكز والمحطات الانتخابية، ستكون موضوعة بالقرب من المشمولين بالتصويت الخاص، سواء قرب الوحدات والثكنات العسكرية، أو بالقرب من الناخبين النازحين في المخيمات، وهي ستكون منتشرة في عموم أرجاء العراق".

إجراءات للنزاهة
التصويت سيكون حصرا عبر البطاقات البيومترية، بحسب قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، وستسحب تلك البطاقات بعد انتهاء التصويت، وسيستلم أصحابها وصولات بسحبها، حيث ستعطل لمدة 72 ساعة عن العمل، كما تقول المسؤولة في المفوضية في حوارها مع موقع "سكاي نيوز عربية".

وتشرح تفاصيل تصويت النازحين، بالقول "شكلنا لجنة من المفوضية وبالتنسيق مع الحكومة ووزارة الهجرة والمهجرين، لإحصاء أعداد النازحين المقيمين في المخيمات ومراكز الإيواء، حيث زارت اللجنة المخيمات وعددها يبلغ 27 مخيما في عموم العراق، وهي موجودة في معظمها في محافظات إقليم كردستان العراق وفي محافظة نينوى، وقامت اللجنة بإحصاء النازحين فيها".

ويرى المراقبون للمشهد أن مرحلة التصويت الخاص الابتدائية هذه، ستكون تمهيدا لليوم الانتخابي الكبير، وأن نجاحها دون عقبات وحوادث سيضفي أجواءا ايجابية عشية بدء الاقتراع العام .

يذكر أن العدد الكلي للمرشحين للانتخابات العامة العراقية، يبلغ أكثر من 3200 مرشح، بينهم 951 مرشحة، يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي .

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة العراقية الأخيرة في العام 2018، الأقل منذ اجراء أول انتخابات تعددية في العراق في العام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 44,50 في المئة .

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