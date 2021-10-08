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بيان هام من وزارة البترول حول رفع أسعار البنزين والسولار

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:48 ص
بوابة الفجر
شريف بدر
أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيان صباح اليوم الجمعة، حول تعديل أسعار البنزين والسولار في مصر بعد أن نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الوزارة بهذا الشأن في ساعة مبكرة اليوم.

وقال البيان: "قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أكتوبر / ديسمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالأتى 7 جنيه للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 و  9.25 جنيه للتر البنزين 95   وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر ".

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، و اللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .
أسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 7 % وزيادة طفيفة فــى سعر الصرف تقدر بحوالــى 0.1 % وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف ، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الإشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر  وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية .

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