إدارة الأهلي تشترط لتخفيض عقوبة السوبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تلبية رغبات كبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشأن عقوبة السوبر المصري، التي تم توقيعها بعد خسارة اللقب أمام طلائع الجيش.





ووافقت إدارة الأهلي على تخفيض قيمة عقوبة الـ300 ألف جنيه، ولكن بشرط حصد الفريق لقب كأس مصر، والسوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي.





وكان كبار الفريق، محمد الشناوى، ووليد سليمان، قد تقدموا بطلب إلى رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، من أجل تخفيض العقوبة.





وجاءت خطوة الموافقة على طلب اللاعبين، بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق في الوقت الحالي.



