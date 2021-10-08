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شكوك حول لحاق توريس بمباراة إسبانيا وفرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 08:38 ص
فيران توريس
فيران توريس
أمل الحلفاوي
تحوم الشكوك حول مشاركة فيران توريس، لاعب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في لقاء نهائي دوري الأمم الأوروبية، أمام فرنسا.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب إسبانيا، نظيره فرنسا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

وكان توريس، تعرض لإصابة قوية في قدمه اليمنى، في لقاء إيطاليا، الذي انتهى بفوز منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، أنه لا يعاني من كسر في إصبع القدم اليمنى التي تلقى فيها ضربة قوية، وحتى الآن يسيطر الغموض على موقفه من لقاء فرنسا، حيث سيتحدد موقفه من تطور حالته.

الكلمات المفتاحية

نهائي دوري أمم أوروبا رياضة توريس اسبانيا وفرنسا اخبار الرياضة

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