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نصيحة يانكون تمنع الأهلي من ضم صفقة جديدة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:00 ص
الاهلي
الاهلي
غدير أحمد
قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى تدعيم مركز حراسة المرمى لفريق كرة القدم الأول، في فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي إدارة القلعة الحمراء قررت الإبقاء على الرباعى محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى مخلوف، ومصطفى شوبير، وعدم ضم أى حارس جديد.

وجاء ذلك القرار عقب تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع إدارة فريق طلائع الجيش للظفر بخدمات حارسه محمد بسام، الذى انضم للمنتخب الوطنى مؤخرًا.

ونصح ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلى، جهاز الكرة بعدم ضم أى حارس جديد فى الوقت الحالى، لثقته فى العناصر الحالية.

الكلمات المفتاحية

يانكون نصيحة محمد الشناوي رياضة الاهلي

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