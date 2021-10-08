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موعد مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:07 ص
ميلان
ميلان
ريهام عبد المحسن

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موقف ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 19 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ويطمح ميلان في مواصلة مشواره نحو لقب الكالتشيو من أجل إسعاد جماهيره في الموسم الحالي بالإضافة إلى المنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

في حين يحتل هيلاس فيرونا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 8 نقاط حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر 3 مباريات ويسعى هيلاس فيرونا لخطف أحد المقاعد المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة ميلان وهيلاس فيرونا يوم السبت 16 أكتوبر 2021 على ملعب سان سيرو معقل ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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هيلاس فيرونا ميلان موعد ميلان الدوري الايطالي

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