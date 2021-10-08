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موعد مباراة ألمانيا ضد رومانيا اليوم السبت في تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:31 ص
المانيا
المانيا
محمد نادر
يستعد المنتخب الألماني بقيادة مدربه هانزي فليك لمواجهة منتخب رومانيا، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "فلوكسبارك" في إطار الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة العاشرة والتي تضم منتخبات أرمينيا - رومانيا - شمال مقدونيا - ايسلندا - ليختنشتاين.

ويحتل منتخب ألمانيا صدراة المجموعة برصيد 15 نقطة، حيث خاض 6 مباريات في مشوار تصفيات كأس العالم، محققاً 5 إنتصارات وتلقي هزيمة وحيدة.

فيما يحتل منتخب رومانيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة العاشرة، برصيد 10 نقاط، جمعهما من 3 إنتصارات وتعادل وخسارتين.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني هانز فليك اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نوير
الدفاع: روديجر، زوله ، كيرير، هوفمان
الوسط: جوريتزكا، كيميتش ، جوندوجان
الهجوم: ليروي ساني، فيرنر، جنابري

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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