موعد مباراة ألمانيا ضد رومانيا اليوم السبت في تصفيات كأس العالم 2022

يستعد المنتخب الألماني بقيادة مدربه هانزي فليك لمواجهة منتخب رومانيا، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "فلوكسبارك" في إطار الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.





ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة العاشرة والتي تضم منتخبات أرمينيا - رومانيا - شمال مقدونيا - ايسلندا - ليختنشتاين.





ويحتل منتخب ألمانيا صدراة المجموعة برصيد 15 نقطة، حيث خاض 6 مباريات في مشوار تصفيات كأس العالم، محققاً 5 إنتصارات وتلقي هزيمة وحيدة.





فيما يحتل منتخب رومانيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة العاشرة، برصيد 10 نقاط، جمعهما من 3 إنتصارات وتعادل وخسارتين.





ومن المتوقع أن يبدأ الألماني هانز فليك اللقاء بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: نوير

الدفاع: روديجر، زوله ، كيرير، هوفمان

الوسط: جوريتزكا، كيميتش ، جوندوجان

الهجوم: ليروي ساني، فيرنر، جنابري





جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



