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موعد مباراة ألمانيا ضد رومانيا اليوم السبت في تصفيات كأس العالم 2022
الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:31 ص
محمد نادر
يستعد المنتخب الألماني بقيادة مدربه هانزي فليك لمواجهة منتخب رومانيا، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "فلوكسبارك" في إطار الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة العاشرة والتي تضم منتخبات أرمينيا - رومانيا - شمال مقدونيا - ايسلندا - ليختنشتاين.
ويحتل منتخب ألمانيا صدراة المجموعة برصيد 15 نقطة، حيث خاض 6 مباريات في مشوار تصفيات كأس العالم، محققاً 5 إنتصارات وتلقي هزيمة وحيدة.
فيما يحتل منتخب رومانيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة العاشرة، برصيد 10 نقاط، جمعهما من 3 إنتصارات وتعادل وخسارتين.
ومن المتوقع أن يبدأ الألماني هانز فليك اللقاء بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: نوير
الدفاع: روديجر، زوله ، كيرير، هوفمان
الوسط: جوريتزكا، كيميتش ، جوندوجان
الهجوم: ليروي ساني، فيرنر، جنابري
جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.