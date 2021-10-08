تعرف على رباعي دفاع الفراعنة ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

استقر البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، على رباعي خط الدفاع في تشكيلته التي سوف يخوض بها مباراة ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وقرر كيروش الدفع بالرباعي، أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، في خط الدفاع، في مباراة ليبيا.





ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بنظيره ليبيا، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد منتخب ليبيا في المركز الأول برصيد 6 نقاط.



