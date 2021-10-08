مصطفى قمر يروج لحفله بالأردن.. تعرف على التفاصيل





حيث نشر "قمر"، صورة له وهو في الأوردن منوها عن حفلة غنائية ضخمة للشعب الأردني، يقدم خلالها باقة متنوعة من أبرز أغانيه.





وعلق "مصطفى"، على الصورة التي قام بنشرها قائلا: "الاردن اول بلد زرته برة مصر ودلوقتي انا وصلت الاردن ومستمتع بشعبها الجميل والطبيعة الساحرة".





واكمل المطرب المصري حديثه: "تحية كبيرة لجمهوري في الاردن حنتقابل قريبا جدا باذن الله في حفل اسطوري يستاهل جمهوري الاردني العظيم بحبكم جدا 😍😍😍😍😍😍😍”.

يحرص الفنان مصطفى قمر على التواصل الدائم مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صور وفيديوهات له باستمرار.