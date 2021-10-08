Advertisements

بدء انتخابات التجديد النصفي لـ "الأطباء" على مستوى الجمهورية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:13 ص
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
منى صموئيل
فتحت النقابة العامة للأطباء وفرعياتها بكافة محافظات الجمهورية، أبوابها منذ قليل، لإجراء انتخابات التجديد النصفى لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، وتطبيق للإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وحددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة، كما أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

كما دعت النقابة العامة للأطباء، جميع الأطباء بسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى، لافتة إلى أنه يشترط للإدلاء بالصوت فى الانتخابات، أن يكون الطبيب مسجلًا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليًا، سواء كان منتدبًا أو أساسيًا.

وأوضحت النقابة، أنه يمكن سداد اشتراكات النقابة نقديًا من خلال مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات خلال الفترة الحالية، أو نقدًا فى نفس يوم الانتخابات بالمقرات الانتخابية، بالإضافة إلى إمكانية السداد إلكترونيًا.

الكلمات المفتاحية

نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفى التجديد النصفي الأطباء

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

منذ حوالي 11 ساعة

بيان هام من وزارة البترول حول رفع أسعار البنزين والسولار

منذ أقل من دقيقة

بعد معرفته بمنعه من القيد.. الزمالك يجدد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ يوم

أسعار البنزين اليوم الجمعة 8-10-2021 بعد الزيادة الجديدة

منذ ربع ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 17 ساعة

نصيحة يانكون تمنع الأهلي من ضم صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات أزمة أجايي والأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 19 ساعة

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ننشر أماكن المقرات الانتخابية بمحافظات الجمهورية لانتخابات التجديد النصفي لـ"الأطباء"

فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع علاج الأطباء

"الأطباء" تخاطب الفرعيات للتأكيد على شروط التصويت في انتخابات التجديد النصفي

انتهاء استعدادات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. و6 يتنافسون على مقعد النقيب في قنا

6 يتنافسون على مقعد نقيب أطباء قنا خلال انتخابات التجديد النصفي

اللجنة المشرفة على انتخابات أطباء قنا: هدوء أثناء الاقتراع وارتفاع نسبي في التصويت (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:48 ص

بيان هام من وزارة البترول حول رفع أسعار البنزين والسولار

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

12:00 ص

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

أسعار البنزين اليوم الجمعة 8-10-2021 بعد الزيادة الجديدة

09:34 ص

نصيحة يانكون تمنع الأهلي من ضم صفقة جديدة

09:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements