إصابة طفل بحروق داخل حضانة بمنطقة المسلة بالفيوم

مدير أمن الفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد ببلاغ من إحدى السيدات تتهم فيه مديرة حضانة والمربية بحرق رضيعها.



وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم وتبين من خلال المعاينة الأولية بإصابة طفل رضيع ببعض الحروق في الوجه والجسم وآثار مادة كاوية تستخدم في تنظيف الأرضيات بسبب عبث الطفل وعدم وجود المربية.



ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم في قسم الحريق.





إجراءات قانونية

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة القبض علي المديرة المسئولة والمربية لتقديمهما للمحاكمة العاجلة بتهمة الإهمال وإصابة رضيع بتشوهات.



أصيب طفل يبلغ من العمر عام ونصف بحروق من مادة كاوية يتم استخدامها في تنظيف الأرضيات داخل أحد الحضانات الغير مرخصة بمنطقة المسلة بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب الإهمال وعدم وجود رعاية كافية.