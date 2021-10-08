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أمن الفيوم يلقي القبض على متحرش

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:22 ص
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
الفيوم: ريهام على
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم القبض على المتهم الذي اعتدي على فتاة في وسط البلد أثناء سيرها بالطريق، وقام بالتحرش لفظيا لفتاة فتصدت له فقام بالاعتداء علية باليد.

مدير أمن الفيوم
تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بالقاء القبض على متحرش الفيوم بعد رصد كاميرات أحد المحلات للواقعة.

ضبط المتحرش
وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم وتبين من التحريات صحة الواقعة واعتداء الشاب على الفتاة لفظيا وجسديا بعد محاولاتها للتصدي له، وقام رئيس المباحث والفريق المعاون بالقبض على المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أمن الفيوم يلقي القبض على متحرش
أمن الفيوم يلقي القبض على متحرش
أمن الفيوم يلقي القبض على متحرش
أمن الفيوم يلقي القبض على متحرش

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