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مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات العراقية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:25 ص
بوابة الفجر


أفادت شبكة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم الجمعة بأن  مراكز الاقتراع الخاص للانتخابات في مختلف المدن العراقية، كانت قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المؤهلين للتصويت، حيث تشارك القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبي في التصويت الخاص، وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، الأحد القادم.


كما يشارك نزلاء السجون والنازحين في عملية التصويت لاختيار برلمان جديد بعد حل البرلمان السابق نفسه في السابع من أكتوبر الجاري.

وكشفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي لشبكة "سكاي نيوز عربية" عن تفاصيل يوم التصويت الخاص قائلة إن "انتخابات التصويت الخاص ستجري الجمعة، حيث ستفتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحا، وتغلق في الساعة السادسة مساءا إلكترونيا، والتي ستشمل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعددهم يبلغ مليونا و75 ألفا و727، وفتح لهم 595 مركز اقتراع بواقع 2584 محطة".

ويشارك في التصويت الخاص، النازحون البالغ عددهم 120 ألفا و126، وذلك في 86 مركز اقتراع بواقع 309 محطات.

وأضافت: "يشارك علاوة على ذلك، نزلاء السجون المحكومون بالسجن بأقل من 5 سنوات، والبالغ عددهم 671، وخصصت لهم 6 محطات انتخابية".

وأوضحت الغلاي: "كافة هذه المراكز والمحطات الانتخابية، ستكون موضوعة بالقرب من المشمولين بالتصويت الخاص، سواء قرب الوحدات والثكنات العسكرية، أو بالقرب من الناخبين النازحين في المخيمات، وهي ستكون منتشرة في عموم أرجاء العراق".

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مراكز الاقتراع العراق التصويت الانتخابات العراقية

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