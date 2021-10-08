تعرف على الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي





وحرص المخرج عمر زهران، على التواصل مع الفنانة سهير البابلي وطمأنة جمهورها عليها، من خلال نشر صورة تجمعهما.





وعلق "زهران"، على الصورة التي قام بنشرها قائلا: "اطمئن الجميع..النجمة الكبيرة المعشوقة سهير البابلي بخير الحمد لله.. لكن كثرة الاتصالات من جميع أنحاء العالم العربي ومصر...جعلتها غير قادرة على الرد.. وتشكر جميع جماهيريها علي محبتهم واهتمامهم...وربنا يزيدها من فضله".





وقدمت البابلي العديد من الأعمال الهامة على الساحة الفنية أبرزها مسرحية "ريا وسكينة"، مع الفنانة شادية وأحمد بدير وعبدالمنعم مدبولي.









تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفسد بتدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة سهير البابلي.