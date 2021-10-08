الليلة.. الجزء الثاني من حلقة سهير رمزي في "السيرة"

تعرض فضائية "dmc"، الجزء الثاني من حلقة الفنانة سهير رمزي، في برنامج "السيرة" التي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني في التاسعة ونصف.













من المقرر أن تتحدث الفنانى سهير رمزي خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، ومدى تعلقها بوالدتها على مدار حياتها.



