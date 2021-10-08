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الليلة.. الجزء الثاني من حلقة سهير رمزي في "السيرة"

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 09:40 ص
سهير رمزي
سهير رمزي
الفجر الفني
تعرض فضائية "dmc"، الجزء الثاني من حلقة الفنانة سهير رمزي، في برنامج "السيرة" التي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني في التاسعة ونصف.


 

من المقرر أن تتحدث الفنانى سهير رمزي خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، ومدى تعلقها بوالدتها على مدار حياتها.

وتكشف سهير رمزي كيفية تعاملها مع أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، بالإضافة لأزمة خلعها الحجاب والانتقادات التي طالتها، بالإضافة إلى المواقف الصعبة والمختلفة التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية.

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