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اليوم.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 12 ساعة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق شارع حلمي عبد الرازق "منطقة الأرصاد" وهي(بهتيم - عزبة رستم - أرض الدكتور - منشية الحرية - الوحدة العربية - سليم وبدران -إبراهيم بك -السعادة والتعاون - بيجام - الفرنواني- أرض ام بيومي - عزبة عثمان- المنشية الجديدة)، وضعف المياه عن باقي مناطق شبرا الخيمة، وذلك اعتباراً من الساعة 4 عصر اليوم الجمعة الموافق ۸ - ١٠ - ٢۰۲۱، وحتى الساعة 4 فجر  غد السبت الموافق ۹-۱۰-۲۰۲۱.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظراً لقيامها بتنفيذ اعمال تحويل مسار خط المياه قطر ٨٠٠مم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمي عبد الرازق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

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