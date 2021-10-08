Advertisements

الأهلي يغلق ملف صفقاته الصيفية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 10:28 ص
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
حسمت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف على ملف لكرة عدة صفقات في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.


الأهلي يغلق ملف صفقاته الصيفية
ونجح أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في التعاقد مع الثنائي الأفريقي بيرسي تاو وميكيسون وكريم فؤاد بالإضافة إلى حسام حسن وأخبرا مصطفى البدري الذي تمت إعارته لفيوتشر fc.


وعاد الثنائي أحمد عبدالقادر وعمار حمدي من الإعارة لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل، بناء على طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.


ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.

الكلمات المفتاحية

صفقاته الصيفية الأهلي يغلق ملف صفقاته الصيفية الأهلي يغلق

أخبار تهمك

بيان هام من وزارة البترول حول رفع أسعار البنزين والسولار

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات أزمة أجايي والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على رباعي دفاع الفراعنة ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ يومين

وزير الشباب والرياضة يكشف تفاصيل لقائه بـ "صلاح"

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الحكومة بشأن موظفي الضرائب

منذ ربع ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ يوم

هل يتعاقد الأهلي مع الثعلب لخلافة موسيماني؟

منذ حوالي 13 ساعة

نصيحة يانكون تمنع الأهلي من ضم صفقة جديدة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تعرف على حارس مرمي مصر ضد ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ يوم

الأهلي يغلق ملف صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الأهلي يحدد موعد الإعلان عن صفقاته النارية

الفيراري الجديد.. الأهلي يتحرك لضم رابع صفقاته الصيفية

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

إدارة الأهلي توجه ضربة قاتلة لـ"كهربا"

موسيماني يحسم أسماء الراحلين عن الأهلي

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:48 ص

بيان هام من وزارة البترول حول رفع أسعار البنزين والسولار

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

04:31 م

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

12:00 ص

نصيحة يانكون تمنع الأهلي من ضم صفقة جديدة

09:00 ص

موسيماني يعصى الأوامر.. أزمة مدوية جديدة في الأهلي

12:26 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements